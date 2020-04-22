شكرا لمتابعة خبر عن الفنانة الكويتية شمس تصعق كل فنانات الخليج وتفضح كل شيء دون حياء او خجل وتؤكد للجميع “سكرتير الفنانة بيعمل معها كل حاجة لكن دون ان يدري احد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الفنانة الكويتية شمس تصعق كل فنانات الخليج وتفضح كل شيء دون حياء او خجل وتؤكد للجميع “سكرتير الفنانة بيعمل معها كل حاجة لكن دون ان يدري احد

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