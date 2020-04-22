اختطاف طفلة من أمام منزلها بقاع القيضي جنوب العاصمة صنعاء 

أطلق ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة للتضامن مع أسرة طفلة تعرضت للاختطاف من قبل عصابة إجرامية من أمام منزلها في العاصمة صنعاء.

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وفي نهاية مارس تعرضت الطفلة "منى أحمد عبدالقادر" البالغة من العمر 13عاما للاختطاف من قبل عصابة من أمام منزلها في "حي قاع القيضي" جنوب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وكان آهالي الطفلة المختطفة قد أبلغوا حينها قسم شرطة قاع القيضي بصنعاء وتم القاء القبض على ثلاثة من افراد العصابة واعترفوا بجريمتهم وأن الطفلة بمعية شخص آخر من أفراد العصابة وكان قد فر إلى محافظة إب" .

إلى ذلك كانت الجهات الأمنية بصنعاء قد أجبرت والدها على دفع تكاليف السفر إلى محافظة إب للبحث عنها وبعد أيام من البحث دون فائدة، تفاجأ والد الطفلة بقيام الأجهزة الأمنية بصنعاء على إطلاق سراح الثلاثة المجرمين الذين شاركوا في اختطاف ابنته وذلك تسبب بانهيار عصبي ونقل إلى إحدى مستشفيات مدينة إب".

وكانت قد تصاعدت ظاهرة اختطاف الفتيات والأطفال من شوارع وأحياء العاصمة صنعاء بشكل مخيف خلال الفترة الماضية، وسط صمت من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ ست سنوات.

