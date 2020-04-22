ضبط كمية من الحشيش المخدر في نقطة رأس حويره بحضرموت

ضبط، أفراد نقطة رأس حويره، بمحور الأدواس، اليوم الثلاثاء، سيارة أثناء مرورها بالنقطة، حيث عثر بداخلها على كمية من مادة الحشيش المخدر.

وبحسب "إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت"، فقد "ضبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 500 جرام من مادة الحشيش المخدر، أثناء التفتيش الجيد للسيارة".

وأضافت، "بأن الحشيش المخدر وجد في السيارة، مخبأ بإحكام بأحد المقاعد الخلفية".

وتشن مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، حملة ضد متعاطي ومروجي المخدرات، للتقليص من مرورها وتهريبها.

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في سياق آخر، ألقت الاجهزة الامنية بمديرية تريم القبض على شخص قام بسرقة عدد من المحال التجارية في الأسواق كان آخرها محل لبيع العسل في شارع دار السلام بتريم وذلك بالتعاون مع المواطنين الشرفاء.

وقالت شرطة تريم، إنه من خلال التحقيق مع الجاني اعترف بإقدامه على سرقة عدد ثلاث محلات تجارية حيث تم ضبطه بحوزته مبلغ (300000) ريال يمني و (900) ريال سعودي.

وأكدت أن المتهم يدعى ( ع ـ ص ـ د) يبلغ من العمر 35 عام من اهالي سيئون وهو من أرباب السوابق بجرائم السرقات.

