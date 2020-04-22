مركز الأرصاد: أمطار غزيرة تشهدها عدة محافظات يمنية

من المتوقع أن تشهد عدة محافظات يمنية، صباح اليوم وطيلة فترة الظهيرة والمساء، أمطاراً شديدة الغزارة وفق تنبؤات مركز الأرصاد الوطني.



وحذر مركز الأرصاد الجوية، الموطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، والتواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار التي تصاحبها العواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات البرد.



وتوقع المركز هطول الأمطار على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظتي تعز ولحج جنوباً إلى محافظة صعدة شمالاً، وتمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، مأرب، الجوف، شبوة وصولاً إلى أجزاء من محافظة حضرموت، إضافة إلى السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة، تعز وصولاً إلى باب المندب وأجزاء من سواحل محافظة عدن والمناطق المحاذية لها.



وتشهد اليمن من أكثر من أسبوع أمطاراً غزيرة صاحبتها سيول جارفة أدت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة ونالت العاصمة صنعاء ومدينة مأرب النصيب الأكبر من تلك الأضرار.



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