شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي قائد اللواء 27 ميكا في استشهاد نجله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى قائد اللواء 27 ميكا رئيس اركان محور الاحتياط، وكافة ال البرح عزاه فيها باستشهاد نجله نعمان البرح اثناء أداء واجبه الوطني في جبهات العز والكرامة في مواجهة المليشيات الحوثية الانقلابية المتمردة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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