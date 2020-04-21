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رئيس الوزراء يطلع البركاني على الاجراءات المتخذة لمواجهة آثار المنخفض الجوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

رئيس الوزراء يطلع البركاني على الاجراءات المتخذة لمواجهة آثار المنخفض الجوي

متابعات_ الخليج 365

أجرى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني اليوم اتصالا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار المنخفض الجوي الذي التي شهدته العاصمة المؤقتة عدن وراح ضحيته عدد من المواطنين وتسبب في احداث أضرار مادية مختلفة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

 

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وأكد البركاني على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية الحثيثة لما من شأنه إنقاذ حياة المواطنين وتقليل الخسائر ومعالجة الأضرار الناتجة.

 

وكان رئيس مجلس النواب قد اجرى اتصالات هاتفية مع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون وذلك للاطمئنان على الأوضاع في المحافظة والاطلاع على ما خلفه المنخفض الجوي خلال الساعات الماضية.

 

وعبر البركاني عن احر تعازيه لأسر الشهداء، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدا ان القيادة السياسية تتابع أولا بأول مستجدات الأوضاع بالمحافظة وسبل المعالجات اللازمة والعاجلة.

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