أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

نجاة رجل من موت محقق في المكلا https://www.elyamnelaraby.com/475062/ مجلس الوزراء يقيم الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا والامن الغذائي https://www.elyamnelaraby.com/475066/ "أنقذ حياتي" تطلق نداء استغاثة لإنقاذ عدن من الكارثة https://www.elyamnelaraby.com/475071/ القوات الشرعية تفشل محاولات تسلل ويرد على هجمات لميليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/475079/ البركاني يناقش مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/475081/ تعرف على ضوابط إعادة افتتاح المساجد في حضرموت خلال رمضان https://www.elyamnelaraby.com/475083/ رئيس الوزراء: عدن مدينة منكوبة ونأمل مساندة الأشقاء https://www.elyamnelaraby.com/475085/ كمين يستهدف حوثيين في مجزر بمأرب ومقتل وأسر 17 منهم https://www.elyamnelaraby.com/ فتح: تداعيات المنخفض المداري محل متابعة واهتمام من رئيس الجمهورية https://www.elyamnelaraby.com/475094/ البحسني يطلع على تحضيرات ائتلاف الخير لتوزيع المساعدات من متضرري إجراءات كورونا بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/475095/

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