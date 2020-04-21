العالم ينتظر لقاحا للقضاء على "الوبا".. وروسيا تعلن "موعد" إنتاج الدواء !

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، المتحدث باسم المركز الروسي الخاص بمراقبة وضع فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار في مختبرات وزارة الصحة لإنتاج لقاح ضد الوباء.
وأضاف مياسنيكوف في تصريح تلفزيوني، أن بعض المتخصصين يخططون لاستكمال جميع وثائق الدراسات المكتبية في 31 مايو، والانتقال مع أول يوم في فصل الصيف إلى التجارب السريرية” للقاح ضد كورونا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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العالم ينتظر لقاحا للقضاء على كورونا
يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قال بهذا الشأن في اجتماع ترأسه الرئيس، فلاديمير بوتين مؤخرا: “جرى البدء في الاختبارات (للقاح) قبل السريرية. ويجري الآن إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية. وتم تحقيق نتائج واعدة”.
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