عدن مدينه منكوبه بكل المقاييس

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عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ سيول جارفة ناجمة عن مياه الأمطار، اليوم الثلاثاء، عددا من الأحياء الشعبية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. وتسبب ذلك بشلل في خدمات الكهرباء والماء وقطع الطرقات وتهدم عدد من المنازل. وتداول السكان على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة للسيول وهي تجرف معها السيارات في الشوارع، وأظهرت صور أخرى انهيار عدد من المنازل، وسط توقعات باستمرار موجة الطقس الممطر.

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