شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة ..لأول مرة فيصل القاسم يشيد بـ"بن سلمان" بعد اتخاذه لهذا القرار ..ماذا يحدث!! والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال القاسم في سلسلة تغريدات: مشكلة البعض انه يعتقد ان انهيار اسعار النفط هي نهاية العالم وسقوط أمريكا.الأمر على ضخامته يبقى مدروساً وملعوباً ومحسوباً بعناية ومن السذاجة التكهن بنتائج نهائية..لا اقتصاد ولا صناعة ولا حركة في العالم من دون النفط، وبالتالي المسألة مسألة وقت فقط وتعود عقارب الساعة إلى مكانها.

وأضاف: هل تعلم ان الصين ستتدخل بقوة لدعم الاقتصاد الامريكي اذا اصبح في خطر، لأن كل الاقتصادات الدولية وحتى الصيني مرتبط بالاقتصاد الامريكي. لا تنسوا اذا سقط الاقتصاد الامريكي لسقط العالم كله.

وتابع ساخرا: شايفين قديش عبقري محمد بن سلمان

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