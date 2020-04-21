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صنعاء - ياسمين الخيامي - أبوظبي تباغت السفير أحمد صالح بطلب خطير جدا..وعندما رفض جن جنون ولي عهد ابو ظبي وامر بطرده من الامارات..لن تصدق الطلب الاماراتي الذي لايخطر على البال

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