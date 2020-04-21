شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: نائب رئيس الجمهورية الجنرال الاحمر يباغت الجميع ويقدم استقالته ويغادر الرياض الى هذه الدولة..لن تصدق كيف كان رد الرئيس هادي على الاستقالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: نائب رئيس الجمهورية الجنرال الاحمر يباغت الجميع ويقدم استقالته ويغادر الرياض الى هذه الدولة..لن تصدق كيف كان رد الرئيس هادي على الاستقالة

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: نائب رئيس الجمهورية الجنرال الاحمر يباغت الجميع ويقدم استقالته ويغادر الرياض الى هذه الدولة..لن تصدق كيف كان رد الرئيس هادي على الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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