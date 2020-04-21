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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ابو علي الحاكم يباغت الجميع بخطة جهنمية أربكت كل حسابات الشيخ سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة ...ومخاوف من سقوط مأرب في اي وقت

سيطرت جماعة الحوثي الانقلابية على معسكر كبير في محافظة مأرب بعد هجوم شنته ويعتبر الأعنف منذ أيام، وفقا لما تداولته مواقع اخبارية. وقالت مصادر عسكرية، أن عناصر جماعة الحوثي الانقلابية سيطروا على معسكر “طارق بن زياد” بعد هجوم عنيف على المعسكر. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ترامب يباغت الملك سلمان بقرار صاعق سيقصم ظهر السعودية ويهز اركان كل الاسرة الحاكمة ويقلب الامور راسا علىشر عقب في كافة ارجاء المملكة ( ص قرار ترامب ) عاجل: ابو علي الحاكم يباغت الجميع بخطة جهنمية أربكت كل حسابات الشيخ سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة ...ومخاوف من سقوط مأرب في اي وقت أبوظبي تباغت السفير أحمد صالح بطلب خطير جدا..وعندما رفض جن جنون ولي عهد ابو ظبي وامر بطرده من الامارات..لن تصدق الطلب الاماراتي الذي لايخطر على البال مغترب يمني شجاع رفع رؤوس كل اليمنيين وأثلج صدورهم..شاهد كيف اطاح بضابط كبير من منصبه والسفارة اليمنية تعلق على الحادث ( صورة صادمة ) Advertisements يحدث لأول..اتهام سعودي خطير للرئيس هادي مباشرة..ودعوة سعودية صريحة وواضحة بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واعلان دولتهم المستقلة ( صورة ) الزبيدي رجل شجاع ولا يقبل ان يسخر منه احد حتى اقرب الناس اليه..الاطاحة بقائد عسكري جنوبي بارز من منصبه بسبب مزحة ثقيلة وغير لائقة ضد عيدروس الزبيدي وزير سعودي يباغت اليمنيين ويكشف ماحدث للمعتمرين الذين لم يؤدوا العمرة ولماذ ترفض السلطات السعودية اعادتهم الى بلادهم وما هو وضعهم الحالي طفل صغير من ابناء الجنوب يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويهز وجدان كل ابناء الجنوب والشمال ويجعلهم يبكون من شدة القهر ( فيديو صادم ) القناة الفضائية الفرنسية ( فرانس24 ) تصعق رئيس الجمهورية وكل القيادات العسكرية وتبث على الهواء مباشرة تقرير فضح الجميع..لن تصدق ماذا بثت القناة الفرنسية اشهر رجل اعمال يمني يباغت الجميع ويوقع العميد احمد علي عبد الله صالح ارضا بعد ان وجه له ملطام اعمى في الوجه مباشرة جماعةالحوثي تتقدم بسرعة نحو مأرب

ونشرت خريطة توضح سيطرة الجماعة الحوثي الانقلابية على معسكر “طارق بن زياد” و مستشفى 7 يوليو وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تضييق الخناق على معسكر ماس آخر خط دفاعي شمال غرب مدينة ‎مأرب. الثلاثاء, 21 أبريل 2020

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