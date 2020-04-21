حضرموت: مؤسسة صلة تحصد المركز الأول بجائزة "أجفند" الدولية

فازت مؤسسة صلة للتنمية – اليمن - بالمركز الأول في جائزة الأمير طلال بن عبدالعزيز الدولية، (أجفند) لسنة 2019م، في موضوع المياه النظيفة، والنظافة الصحية.

​وبحسب بيان البرنامج (أجفند) فقد فازت مؤسسة صلة للتنمية بالمركز الأول وحصدت جائزة الفرع الثاني المخصصة لترشيحات الجمعيات الأهلية والوطنية، حيث شاركت بمشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب بدلا من المحروقات والتيار الكهربائي.

وأوضح البيان، أن الترشيحات التي تقدمت من أنحاء العالم، تتنافس على الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية التي تبلغ قيمتها مليون دولار، وعددها 82 ترشيحًا من المنظمات الدولية، والجمعيات الأهلية، والحكومات والأفراد.

وتمحور موضوع الجائزة للعام 2019م، حول الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو (موضوع توافر المياه وخدمات الصرف الصحي).

وتهدف الجائزة إلى دعم الجهود الإنسانية المتميزة للنهوض بمفاهيم التنمية البشرية، واستنساخ المشاريع الناجحة وتعميمها، وإبراز أفضل الممارسات في مجال تحسين المستوى المعيشي للفقراء، وتعزيز تبادل التجارب وتطوير آليات أفضل لابتكار حلول لمشاكل الفقر والتهميش.

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وتنقسم الجائزة إلى أربعة فروع: الفرع الأول مخصص لترشيحات للمنظمات الأممية والدولية، والفرع الثاني مخصص للجمعيات الأهلية والوطنية، أما الفرع الثالث فهو مخصص لترشيحات الحكومات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، بينما الفرع الرابع مخصص لترشيحات الأفراد.

وتتكون لجنة الجائزة من أعضاء يمثلون قارات العالم وهم الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقاً، والملكة صوفيا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية بأسبانيا، والسيدة مرسيدس منافرا الرئيس الشرفي لمنظمة الجميع من أجل الأرجواي ممثلة لقارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، و يوسف عبدالله مدير صندوق الأوبك للتنمية الدولية سابقاً ممثلا لقارة أفريقيا، والدكتور محمد يونس مؤسس بنك قرامين ممثلا لقارة آسيا.

وقام بتحكيم الجائزة للفرع الثاني المخصص للجمعيات الأهلية والوطنية البروفيسور محمد شنطاوي وزير المياه والري السابق في الأردن، والبروفيسور جون ريدفورد رئيس المجموعة المتخصصة في إدارة مستجمعات المياه وأحواض الأنهار التابعة للجمعية الدولية للمياه، والدكتور روجر بلانت مستشار ومدرب مستقل.

وتعتبر مؤسسة صلة للتنمية، المؤسسة الرائدة لمشاريع الطاقة الشمسية في الجمهورية اليمنية، وتهدف إلى تحقيق الأثر المستدام للمشاريع المصاحبة للبيئة، وهي ذات بُعد استراتيجي للإسهام في حل مشاكل مشاريع المياه المجتمعية، وتعمل على توافر المياه النظيفة الصالحة للشرب والاستخدام الادمي للجميع.

وأشرف على التسجيل في الجائزة وإجراء دراسة قياس الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لمشاريع الطاقة الشمسية مؤسسة الأحقاف للتقييم والدراسات والتطوير الإداري باليمن.