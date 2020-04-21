فتح: تداعيات المنخفض المداري محل متابعة واهتمام من رئيس الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح "ان تداعيات آثار المنخفض المداري الذي ضرب عدن وعدد من المحافظات محل متابعة واهتمام مباشر من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة، وان توجيهات فخامته تقتضي بتوفير الدعم والمساندة لجهود السلطات المحلية والتنسيق مع المنظمات المانحة في تلافي هذه الاضرار"، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وخاطب فتح المنظمات الأممية والدولية العاملة في عدن، ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة من مجلس التعاون لليمن، بالتدخل العاجل وتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية والطبية الشاملة للمتضررين من السيول في محافظة عدن وبقية المحافظات.

ودعا السلطات المحلية في المحافظات إلي تفعيل لجان الطوارئ ورفع تقارير عاجلة عن حجم الأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة، وأعداد المتضررين، للتعامل معها من قبل الحكومة، والتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية لتنفيذ كافة الحلول اللازمة لإنقاذ المصابين وحصر الأضرار.

وشدد فتح على أهمية تكثيف جهود المنظمات والاستعداد التام لأي طارئ خلال الأيام القادمه، مبيناً أن اللجنة العليا للإغاثة على تنسيق مستمر مع المانحين والمنظمات منذ أكثر من أسبوع للتعامل مع هذه التداعيات، بناء على التحذيرات التي أطلقها مركز التنبؤات والإنذار المبكر، وتم مخاطبة المحافظين والسلطات المحلية حينها بالتعامل بالاستعداد لاي طوارئ وتوعية المواطنين بتوخي الحذر من الاماكن اكثر خطراً لهذه السيول.