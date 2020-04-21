القوات الشرعية تفشل محاولات تسلل ويرد على هجمات لميليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أفشل الجيش الوطني محاولة لمليشيا الحوثي الانقلابية للتسلل في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، عقب مواجهات خاضتها معها، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



بالتزامن، أفشل أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة باب غلق، بمديرية قعطبة، شمالي غرب محافظة الضالع.

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وتكبدت مليشيا الحوثي المتمردة خلال المواجهات المسلحة خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية وفي الأرواح.

وفي سياق متصل تواصل مليشيا الحوثي، الدفع بتعزيزات كبيرة من عناصرها وآلياتها القتالية إلى جبهات صرواح، غربي محافظة مأرب، وجبهة نهم شرقي صنعاء، وكذلك إلى جبهات شمال غرب مثلث عاهم، بمحافظة حجة.

كما قامت مليشيا الحوثي، بقصف مدفعي على مواقع الجيش، في جبهات تعز، وحجة، ونهم، وصرواح، وقامت قوات الوطني بالرد على تلك الاعتداءات.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش التزامها بإعلان وقف اطلاق النار استجابة لدعوة الأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.