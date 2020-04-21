شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ السديس يباغت الملك سلمان وولي عهده ويهز وجدان مليار مسلم بهذا القرار الشجاع بشأن صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قررت السلطات السعودية استمرار تعليق حضور المصلين لأداء الصلوات الخمس والتراويح خلال شهر رمضان، ضمن إجراءات المملكة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير رئاسة الحرمين، الشيخ عبدالرحمن السديس، في مؤتمر صحفي الإثنين، إنه تقرر "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين، حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

Advertisements



وأوضح السديس أنه سيتم إقامة صلاتي التروايح والتهجد في الحرمين الشريفين، على أن يقتصر ذلك على موظفي رئاسة الحرمين والعمال، لافتا أن هناك مقترح لاختصارها إلى خمس تسليمات (أي 10 ركعات).



وأشار السديس إلى أن خطة رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم.

كما أكد السديس تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان لهذا العام، وفقاً للإجراءات الإحترازية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ السديس يباغت الملك سلمان وولي عهده ويهز وجدان مليار مسلم بهذا القرار الشجاع بشأن صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.