كمين يستهدف حوثيين في مجزر بمأرب ومقتل وأسر 17 منهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قُتل وأسر 17 من مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بنيران القبائل والجيش الوطني في مديرية مجزر شمال غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري، إن 12 عنصراً من المليشيا سقطوا في كمين للجيش عقب صده هجوماً لهم على مواقعه في قرية آل رقيب بمديرية مجزر، في حين تم أسر خمسة آخرين واغتنام آليات عسكرية كانت بحوزة المليشيا.

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من جهة ثانية أفادت مصادر محلية أن سيارة مدنية تحمل بضائع تعرضت لأضرار في انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في الطريق المؤدي إلى منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف.

وبحسب المصادر قتل أحد ركاب السيارة وأصيب آخرون، في حين تم تدمير السيارة بجميع محتوياتها.