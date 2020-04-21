شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء: عدن مدينة منكوبة ونأمل مساندة الأشقاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 الخليج 365 - خاص قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، اليوم، إن مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، أصبحت منكوبة بفعل المنخفض الجوي.

Advertisements وأضاف رئيس الوزراء في تغريدة له: "حجم الخراب والخسائر التي تطال مدينة عدن بفعل المنخفض الجوي هائلة، عدن مدينة منكوبة". وتابع: "ندعو الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مد يد العون ومساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء اثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين".

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