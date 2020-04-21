شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية" لهذا السبب الخطير: وزارة الصحة السعودية .. تمنع المواطنين والمقيمين اليمنيين من شرب الشاهي العدني تفاصيل صادمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطير للغاية" لهذا السبب الخطير: وزارة الصحة السعودية .. تمنع المواطنين والمقيمين اليمنيين من شرب الشاهي العدني تفاصيل صادمة !

حذرت وزارة الصحة من الذهاب الى المقاهي والكوفيات لتناول الشاي بالحليب ( الشاهي العدني )او الشاي بالنعناع بشكل عام بعد الكشف عن مصاب سعودي بفيروس كورونا اثر تناوله للشاي .

وروى مواطن سعودي متعاف من فيروس كورونا، تفاصيل إصابته بسبب فنجان شاي.



وأوضح المواطن أن العدوى أصابته إثر تناوله وجبة الإفطار وفنجان شاي مع أحد زملائه في العمل، مشيرا إلى أن زميله قد أصيب بالفيروس عن طريق المخالطة.

جديد اب برس

Advertisements

بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس !

​

ولفت إلى أنه حاليا يستكمل علاجة عبر عزل نفسه لمدة أسبوعين في المنزل، دون أن يخالط أي من أفراد أسرته.