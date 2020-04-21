شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انهيار تاريخي غير مسبوق" ترامب ..يعقد اجتماعآ لوقف نزيف الخسائر وتصحيح الأوضاع في الشهر المقبل ..ويعلن وقف استيراد النفط من السعودية ضربة قاضية لـ”محمد بن سلمان” تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد انهيار تاريخي غير مسبوق" ترامب ..يعقد اجتماعآ لوقف نزيف الخسائر وتصحيح الأوضاع في الشهر المقبل ..ويعلن وقف استيراد النفط من السعودية ضربة قاضية لـ”محمد بن سلمان” تفاصيل !

تراجعت أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يعني أن شركات النفط تدفع للعملاء كي يحصلوا على منتجاتها خشية تراكم مخزون الخام لديها خلال الشهر المقبل. وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد اجتماعا لبحث تداعيات الموقف والحلول اللازمة لوقف نزيف الخسائر وتصحيح الأوضاع في العقود الآجلة المقبلة.

وأطلق ترامب تصريحا صادما للمملكة العربية السعودية وقياداتها بشأن وقف استيراد شحنات النفط السعودي مستقبلا في ظل تأزم الوضع الحالي، تزامنا مع الضغوط المالية المتعلقة بجائحة كورونا على ميزانيات جميع دول العالم. جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ ترامب وقف استيراد النفط من السعودية وقال ترامب إن إدراته ستدرس وقف شحنات النفط القادمة من السعودية، في الوقت الذي تعاني فيه من توقف الصين جزئيا عن استيراد النفط ما يشكل ضربة مزودجة للاقتصاد السعودي القائم في الأساس على تصدير النفط. وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه ينوي الاستفادة من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط الخام، التي وصفها بـ”المثيرة جدا”، من أجل ملء الاحتياط الاستراتيجي للولايات المتحدة. وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض مساء الاثنين: “اعتمادا على الانخفاض غير المسبوق لأسعار النفط، سنملأ احتياطياتنا الوطنية الاستراتيجية النفطية”. وأوضح ترامب أن إدارته تأمل في “إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط في الاحتياط، ليكون مليء لأول مرة منذ زمن طويل”، فيما وصف الرئيس الأمريكي الأسعار الحالية للنفط بـ”المثيرة جدا”. ويأتي بحث هذا الإجراء على خلفية انهيار غير مسبوق للنفط الخام الأمريكي في وقت سابق من الاثنين. وهوى سعر برميل النفط الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” (WTI) بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين، وهبط بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه. وبلغ سعر البرميل الواحد من النفط الأمريكي القياسي 37.63 دولار تحت الصفر، وللمرة الأولى في التاريخ سيضطر البائعون للدفع للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط. وتعود أسباب هذا الوضع إلى انخفاض كبير للطلب على النفط تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، وعدم وجود القدرات الكافية لتخزين كميات النفط المفرطة لدى الولايات المتحدة، والتي يتوقع نفادها خلال أسبوعين. ترامب وقف استيراد النفط من السعودية وتراجع الطلب على النفط ومشتقاته خلال الأشهر الماضية بسبب إجراءات الإغلاق في مختلف دول العالم إثر تفشي وباء كورونا واضطرار الناس للبقاء في منازلهم، وتوقف العمل في العديد من المصانع. واضطرت شركات النفط إلى استئجار ناقلات نفط ضخمة لتخزين الخام الفائض، ولذا أصبحت الشركات تدفع للمشترين لنقل الخام بعيدا عن منشآتها تفاديا لدفع أموال أكثر لتخزينه.

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