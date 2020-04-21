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عدن - ياسمين التهامي - مشاهد مؤلمة من د1خل العاصمة اليمنية" اطفال يلقون مصرعهم ومنازل تنهار على رؤوس سكانها شاهد بالفيديو !

شهدت العاصمة المؤقتة عدن خلال الساعات الماضية، امطار غزيرة وسيول جارفة .

وتظهر في مقطع الفيديو المرفق ، سيارات وشاحنات ومنازل، والسيول تجرفها.. والشوارع والاحياء تغرق بمياه الأمطار والسيول.

جديد اب برس

بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس !

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وذكرت مصادر محلية، إن عدد من الأطفال والنساء لقوا حتفهم جراء السيول . مناشدة الجهات المعنية للتدخل لرفع الأضرار وشفط السيول من داخل الأحياء والمنازل والشوارع قبل أن تتضاعف الخسائر البشرية والمادية وتنتشر الأوبئة في صفوف المواطنين.

وأكدت المصادر أن عشرات المنازل الشعبية انهارت بفعل غزارة الامطار والسيول على رؤوس سكانها.

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