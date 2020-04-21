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عدن - ياسمين التهامي - عـاجل" قناة «الجزيرة» الأعلان عن استغاثة مشيخ ووجهاء «سقطرى» لقوات السعودية من خطر المسلحين المجهولين المدعومين اماراتيآ.. متجاهلين القوات الحكومية اليمنسة تفاصيل هامة !
افادت قناة الجزيرة الإخبارية ، باطلاق مشايخ ووجهاء محافظة أرخبيل سقطرى دعوة عاجلة للقوات السعودية ، بتسليم النقاط العسكرية من التشكيلات المسلحة غير القانونية المدعومة إماراتياً، إلى القوات الحكومية.
ورصد "مراقبون برس" تأكيد القناة في خبر عاجل على شاشتها قبل قليل بدعوة وجهاء سقطرى للقوات السعودية للقيام بواجبها في حماية شرعية الدولة اليمنية في المحافظة.
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وتأتي هذه الدعوة في ظل تصعيد إماراتي عبر التشكيلات المسلحة التي أنشأتها في محافظة أرخبيل سقطرى، ضد الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بالمحافظة .
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