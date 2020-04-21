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عدن - ياسمين التهامي - في غــــاية الخطورة" كورونا : يشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة بين اعضم الدول أمريكا والصين .. وانفجار حرب نووية كبرى (فيديوو تفاصيل طارئة )!

قال الخبير الاقتصادي العالمي طلال أبو غزالة، إن أسباب سيطرة كورونا على العالم هو عدم وجود نظام يقود الأرض، مشيرا إلى أنه لا يوجد موقف موحد يضع خطة موحدة لمواجهة فيروس كوفيد 19.

وبحسب روسيا اليوم ، أكد أبو غزالة أن العالم سيشهد في أكتوبر المقبل حربًا بين الولايات المتحدة والصين، أقوى اقتصادين في العالم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

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حرب نووية كبرى بين أمريكا والصين

وأكد أن الحرب بين بكين وواشنطن ستفرض على البلدين الجلوس والتفاوض، موضحا أن هناك صراعا حقيقيا للسيطرة على النظام العالمي.

وأوضح أن الاجتماع بين البلدين سيكون لتجنب الوصول إلى حرب كبرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستفتعل هذه الحرب لتخرج من الأزمة الاقتصادية، حيث إنها تواجه عجزًا كاملًا في ميزانيتها.

واستكمل قائلا : “أعتقد أننا سنشاهد نهاية العولمة بعد أزمة كورونا”.

“كورونا” الذي انتشر في الصين في نهاية العام الماضي، ومنها تسلَّل إلى أغلب بلدان العالم، لم يحل العالم لغزه إلى الآن، فقط تحاول السلطات إخفاء مواطنيها في منازلهم حتى لا يطالهم هذا الفيروس اللعين، مع تحمُّل تبعات اقتصادية مؤلمة .

الآن وبعدما سجّل كورونا انتشارًا سرطانيًّا عاصفًا، أصبح اقتصاد أكبر الدول مهزوزًا رهن هذا الفيروس الغامض ولم يستطع أحد أن يجد له علاجًا حتى الآن، ما دفع العديد من الدول لأنّ تغلق محالها التجارية وتوقف حركات الطيران، وتفرض حظر التجوال.

وكم من خسائر اقتصادية كبيرة باتت تلاحق العديد من دول العالم على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يواصل حصد الأرواح حول العالم، حتى أودى بحياة ما يزيد عن 168 ألف شخص، وأصاب أكثر من 2 مليون و450 ألف آخرين.

الخسائر التي تكبدها العالم بسبب مكافحة فيروس كورونا دفعت البنك الدولي للإعلان أنّه قد يسخر موارد تصل إلى 150 مليار دولار على مدى الـ 15 شهرًا المقبلة، لمساعدة الدول النامية على محاربة جائحة وباء كورونا.

الإجراءات التي سلكتها أمريكا كغيرها من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، باتت تهدد اقتصاد أكبر وأقوى دول العالم، بحسب الرئيس دونالد ترامب الذي قال إنّ الإغلاق العام في الولايات المتحدة والذي بدأ يتسبب بأزمة اقتصادية يمكن أن “يدمر” البلاد.

حرب نووية كبرى بين أمريكا والصين

ورغم أنّ الإجراءات الاحترازية التي تلجأ إليها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا، ربما تخفض عدد المصابين والمتوفيين جراء هذا الوباء العالمي، إلا أنه يهدد أيضا بتسونامي اقتصادي عالمي كما توقع ذلك كبير الاقتصاديين في وكالة موديز مارك زاندي.

وقال زاندي، إنّ فيروس كورونا قد يتسبب في المزيد من الخسائر الكبيرة على مدى الأيام المقبلة، وصفها بأنها “تسونامي اقتصادي عالمي”، وذلك في ظل تقليص الشركات للاستثمارات وتسريح العمالة وتعليق الطيران ووقف الأنشطة التجارية.

كما توقع كبير الاقتصاديين في وكالة موديز، أن ينكمش النمو الاقتصادي في الصين بنحو 27% خلال الربع الأول من العام الحالي، كما أن تداعيات الفيروس الاقتصادية ستعتمد على مدى فعالية السياسات النقدية والمالية في احتوائه.