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عدن - ياسمين التهامي - شاهد"وفي دولة عربية" شباب وفتيات يودعون شعبان ويستقبلون شهر رمضان من داخل شقق الدعار .. بالفيديو لحظة القبض عليهم في حفلة جماعية مختلطة !

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر بالتنسيق مع مباحث القاهرة، القبض على 10 فتيات و6 شباب بتهمة ممارسة الرذيلة داخل ناد صحي بمنطقة النزهة. وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون الفحشاء في حفلة “جنس جماعي”، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​

وقد وردت لرجال مباحث الآداب معلومات بوجود ناد صحي في النزهة يستخدم في أعمال المنافية للآداب ويخالف قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية في إطار مجابهة وباء كورونا، ويتردد عليه عدد كبير من الشباب. فتيات وشبان في حفلة “جنس جماعي”

وبإجراء التحريات التي دلت على صحة البلاغ، وأن “القائمين على إدارته يستقطبون الساقطات ويقدمونهن راغبي المتعة وممارسة الرذيلة جماعيا داخل النادي”. كما أنشأوا مواقع على شبكة الإنترنت وصفحة في “فيسبوك” لتسويق نشاطهم غير المشروع، وأضافت التحريات أن “راغب المتعة يدفع 4 آلاف جنيه في جلسة المساج وممارسة الرذيلة”.

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