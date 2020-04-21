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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يمني شجاع رفع رؤوس كل اليمنيين وأثلج صدورهم..شاهد كيف اطاح بضابط كبير من منصبه والسفارة اليمنية تعلق على الحادث ( صورة صادمة )



أعفت شرطة مدينة "أورانج أباد"، اليوم الثلاثاء ، ضابطا هنديا اعتدى بالضرب على طالب يمني يدعى إبراهيم العسكري وأخذ 10 الآف روبية مقابل إخراجه من الحجز.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" عن القنصل اليمني بمدينة مومباي السفير يحيى غوبر, قوله إن"مفوض عام شرطة "أورانج أباد" أعفى الضابط الهندي من عمله وأن القنصلية تتابع حاليا استرداد المبلغ المالي الخاص بالطالب".

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وكان الطالب اليمني تقدم بشكوى للقنصلية بعد تعرضه للضرب من قبل ضابط هندي وعلى إثرها تواصلت القنصلية مع مفوض عام الشرطة الذي بدورة أعفى الضابط من عمله.

وأكد غوبر أن القنصلية لن تتوانى عن متابعة قضايا أبناء الجالية اليمنية في المدينة واسترداد حقوقهم إن تعرضوا لأي ظلم أو تعسف.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا, منذ أسبوعين, مقطع فيديو يظهر فيه لحظة ‏الاعتداء على شاب يمني في الهند من قبل الشرطة اثناء عودته من قبر امه التي توفيت هناك .