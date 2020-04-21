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صنعاء - ياسمين الخيامي - يحدث لأول..اتهام سعودي خطير للرئيس هادي مباشرة..ودعوة سعودية صريحة وواضحة بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واعلان دولتهم المستقلة ( صورة )

كشفت الإعلامية السعودية البارزة سكينة المشيخص الفشل الكبير والمتواصل للحكومة الشرعية بقيادة رئيس الحكومة معين عبدالملك، معتبرة أن الوحدة اليمنية أصبحت صورية فقط.

وانتقدت المشيخص في تغريدة لها على تويتر الحكومة الشرعية جراء عدم اهتمامها لما يحدث في العاصمة عدن وبعد هطول الأمطار والسيول بمعظم مناطق الجنوب، مشيرة إلى أنها لا تعلم ماذا تفعل حكومة الشرعية وما دورها بالضبط بعد أن غرقت عدن وقوبل ذلك بعدم اكتراث الحكومة اليمنية.

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يحدث لأول..اتهام سعودي خطير للرئيس هادي مباشرة..ودعوة سعودية صريحة وواضحة بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واعلان دولتهم المستقلة ( صورة )

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وأضافت: "إذا كان الجنوب يخوض حروبه وحده و يحرر أرضه وحده وحتى في ظل كوارث الطبيعة يعالجها وحده، فلماذا الوحدة الصورية".