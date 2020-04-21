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صنعاء - ياسمين الخيامي - الزبيدي رجل شجاع ولا يقبل ان يسخر منه احد حتى اقرب الناس اليه..الاطاحة بقائد عسكري جنوبي بارز من منصبه بسبب مزحة ثقيلة وغير لائقة ضد عيدروس الزبيدي

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