شكرا لمتابعة خبر عن وزير سعودي يباغت اليمنيين ويكشف ماحدث للمعتمرين الذين لم يؤدوا العمرة ولماذ ترفض السلطات السعودية اعادتهم الى بلادهم وما هو وضعهم الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير سعودي يباغت اليمنيين ويكشف ماحدث للمعتمرين الذين لم يؤدوا العمرة ولماذ ترفض السلطات السعودية اعادتهم الى بلادهم وما هو وضعهم الحالي

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