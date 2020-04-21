شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة رقص لـ سما المصري في ملهى ليلي والان مع التفاصيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2019 06:01 مساءاً - شاركت الفنانة سما المصري متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو جديد من احد النوادي الليلية.

وظهرت سما المصري، في الفيديو، بملابس ضيقة اظهرت مفاتنها وهي ترقص وتتمايل بينما كان احدهم يردد “يا قمر”.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “ودا حال الواحد لما يزهق ويجيب آخره من كل الناس”.

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