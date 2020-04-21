شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بارز يكشف معلومات خطيرة وهامه ويشن هجوما لاذعا على جماعته ..شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شن الكاتب والقيادي الحوثي المعروف، محمد المقالح، هجوماً لاذعا على سلطة مليشيا الحوثي في صنعاء التي اختطفت الأديب والشاعر خالد الرويشان، وزير الثقافة الأسبق فجر الأحد من منزله بمنطقة بيت بوس في حدة بصنعاء.. وأشار إلى أن هذه الجريمة تدل إلى انه لا مكان لمن لديه كرامة العيش في مناطق مليشيا الحوثي..
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وكتب المقالح على حسابه في موقع التدوينات المصغر "تويتر": "اختلف مع مايكتبه ولكنني مستعد ان اقدم راسي ثمنا لرأيه، لم يحمل الرويشان بندقية ولم ينتهك عرضا ولم ينهب مالا كما يعمل من يصوغ معظمهم قمعه..
وأضاف المقالح: هو اليوم أقوى وأنتم أضعف وأقل حجة وأكثر انكشافا بعد اعتقاله منكم قبلها، التباهي باستقبال العذري واعتقال الرويشان مفارقة تلخص ان لامكان لمن له كرامة"..
ولاقت جريمة اختطاف الشخصية الوطني المعروفة خالد الرويشان تنديداً واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية والاجتماعية والقبلية
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