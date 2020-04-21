عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة السورية كندا حنا والشهيرة بـ سارة باب الحارة صورة حديثة لها عبر الانستجرام وصفها الجمهور بالأجرأ على الاطلاق.

حيث كانت الفنانة كندا حنا ترتدي بلوزة باللون المشمي البارد مكشوفة الصدر والبطن وبنطال أبيض واختارت اكسسوار باللون الفيروزي مع تسريحة شعر ناعمة جدا ومستحضرات تجميل لطيفة.

وكتبت الفنانة كندا حنا “نجمة باب الحارة ” تعليقا أطلقت خلاله مجموعة من الهاشتاغات لمن اهتموا بإطلالتها.

الجمهور أعجب بإطلالة الفنانة كندا حنا على الرغم من جرأتها إلا أنه أصر على أنها أنيقة وتستحق الغزل والدعم وقال لها: “شو هاد الجمال، اشتقنا لإطلالتك على التلفزيون، شو ما لبستي أنيقة، أغلى فنانة على قلبي ربي يحفظك”.

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كانت هذه تفاصيل خبر ظهور جريء وفاضح لـ”سارة باب الحارة” مكشوفة أسفل البطن… شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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