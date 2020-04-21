شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الى اي 7 محافظات تتجه هذه الكتل السحابيه العملاقه..والارصاد تحذر المواطنين من المجازفه في مجاري السيول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الجهات المختصة من تحرك كتلة سحب عملاقة باتجاه بعض المحافظات مسببة حدوث امطار غزيرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت في بيان عنها ان هناك كتلة من السحب العملاقة تتحرك شمالا باتجاه أبين والضالع ولحج والبيضاء ومأرب وذمار وشرق محافظة صنعاء. واضافت ان تحرك تلك الكتله من السحب سيؤدي إلى هطول أمطار شديدة الغزارة في تلك المناطق. ودعت المواطنين الى عدم المجازفة بعبور الأودية ومجاري السيول.

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