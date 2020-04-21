شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعبي يصرح "الاخوان" يقدمون مأرب فريسه سهله للمليشيات لهذا السبب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد الصحفي اليمني جلال الشرعبي، بأن مليشيات الحوثيين تمكنت اليوم الثلاثاء من اسقاط معسكر طارق بن زياد وتتقدم باتجاه مستشفى 7 يوليو غرب محافظة مأرب.
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وقال الشرعبي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" : أن الحوثيون يسيطرون على معسكر طارق بن زياد، ويتقدمون باتجاه مستشفى 7 يوليو غرب محافظة مأرب".
وأضاف الشرعبي، بأن بقاء الوحدات العسكرية في شقرة وأبين، بعد توقيع الملحق العسكري والأمني لتنفيذ إتفاق الرياض، أمس، يقدم مأرب فريسة سهلة للحوثيين، ويكشف عن نوايا عدوانية تجاه عدن".
ويحشد الحوثيون قواتهم نحو مأرب، بعد أن تمكنوا مؤخراً من اسقاط عدد من مديريات الجوف وبعض معسكراتها والتقدم صوب مأرب، المحافظة النفطة والغازية، والتي تطمح المليشيا في السيطرة عليها.
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