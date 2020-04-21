شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هكذا كان مصير الضابط الذي اعتدى على طالب يمني بالهند.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعفت شرطة مدينة "اورانج اباد" اليوم ضابطا هنديا اعتدى بالضرب على طالب يمني يدعى إبراهيم العسكري واخذ 10 الآف روبية مقابل إخراجه من الحجز. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح القنصل اليمني بمدينة مومباي السفير يحيى غوبر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مفوض عام شرطة "اورانج اباد" اعفى الضابط الهندي من عمله وان القنصلية تتابع حاليا استرداد المبلغ المالي الخاص بالطالب. وكان الطالب اليمني تقدم بشكوى للقنصلية بعد تعرضه للضرب من قبل ضابط هندي وعلى اثرها تواصلت القنصلية مع مفوض عام الشرطة الذي بدورة اعفى الضابط من عمله. وأكد غوبر ان القنصلية لن تتوانى عن متابعة قضايا أبناء الجالية اليمنية في المدينة واستراد حقوقهم إن تعرضوا لأي ظلم أو تعسف.

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