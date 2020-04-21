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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 21-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 21-4-2020? بالفيديو" في دولة عربية" القت الشرطة اليوم ، القبض عليها وهيا في بث مباشر تنشر وتشجع الشباب على الفسق والدعارة تفاصيل وصور ! وقالت الصحفية المصرية أماني عزام في منشور رصده " أحداث نت " قبل قليل، على صفحتها بموقع فيسبوك ، ان سبب القبض عليها هو بثها فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور . مشيراً إلى أنه سيتم احالتها الى النيابة المختصة . جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ وأضافت ا أن " فتاة الفسق والفجور " أوقعت بعشرات الشباب في عمليات نصب .

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