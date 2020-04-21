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عدن - ياسمين التهامي - بيان عاجل وهام صادر من محافظ حضرموت" برفع الحظر ابتداء من يوم الخميس وفق ضوابط وشروط تعرف عليها !

أعلن محافظ حضرموت، اللواء فرج بن سالم البحسني، رفع حظر التجوال في كافة المديريات ابتداءً من يوم الخميس القادم وفتح المساجد أمام المصلين وفق الضوابط والاشتراطات التي وضعها مكتب الأوقاف والمكونة من 11 بند لحماية المصلين. وقال المحافظ، عبر حسابه على تويتر، إنه وفي حال ظهور أي طارئ سيتم إعادة النظر في هذه القرارات. وأضاف: نبشر المواطنين وخصوصاً المتضررين من جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ الإجراءات الاحترازية والتي أثرت بشكل سلبي على ذوي الدخل المحدود بأنه سيتم ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم توزيع أكثر من 3500 سلة غذائية كدفعة أولى عبر ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ومؤسسة صلة للتنمية. وقال إن ذلك يتم في مديريات الشحر والديس الشرقية والمكلا وغيل باوزير وحجر، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي في المستشفيات والمحاجر والمراكز الخاصة بمكافحة وباء كورونا بالتنسيق مع مديري المديريات والأمن والجيش في المديريات المستهدفة

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