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عدن - ياسمين التهامي - عااااجل وخطير" سقوط مأرب بيد الحوثيون " والسعودية تحمل الأخوان السبب .. لتغاضيهم والتخلي عن المدينة.. تفاصيل !

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ صحفي مقرب من السفير السعودي، الثلاثاء، الاخوان بالتخلي عن مأرب، متوقعا سقوطها بيد قوات صنعاء خلال ايام. واكد الصحفي جلال الشرعبي سيطرة قوات صنعاء خلال الساعات الماضية على معسكر طارق بن زايد ومستشفى 7 يوليو، معتبرا تمسك الاصلاح ببقاء قواته في شقرة رغم توقيع الملحق الامني والعسكري يكشف بأن الحزب تخلى فعليا عن مأرب ويعد لتعويضها بعدن. وكان فصائل الاصلاح منيت خلال الفترة الاخيرة بهزائم امتدت من نهم وصولا إلى مأرب والجوف.. وظلت هذه الفصائل محل اتهامات سعودية – اماراتية بعقد اتفاقات سرية مع صنعاء في محاولة لدفعها نحو القتال في مأرب واستنزاف ما تبقى من عناصرها في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان للانقضاض عليها في ابين وشبوة وحضرموت

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