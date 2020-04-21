شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل وفي غااااية الخطورة: مشاهد مؤلمة من داخل العاصمة المؤقتة «عدن» أطفال ونساء يلقون مصرعهم ومنازل تنهار على رؤوس سكانها تابع ..فيديو وصور ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 21-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 21-4-2020? عاااجل وفي غااااية الخطورة: مشاهد مؤلمة من داخل العاصمة المؤقتة «عدن» أطفال ونساء يلقون مصرعهم ومنازل تنهار على رؤوس سكانها تابع ..فيديو وصور ! جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ العاصمة المؤقتة عدن خلال الساعات الماضية الفيديو المرفق ، سيارات وشاحنات ومنازل، والسيول تجرفها.. والشوارع والاحياء تغرق بمياه الأمطار والسيول. وذكرت مصادر محلية، إن عدد من الأطفال والنساء لقوا حتفهم جراء السيول . مناشدة الجهات المعنية للتدخل لرفع الأضرار وشفط السيول من داخل الأحياء والمنازل والشوارع قبل أن تتضاعف الخسائر البشرية والمادية وتنتشر الأوبئة في صفوف المواطنين. وأكدت المصادر أن عشرات المنازل الشعبية انهارت بفعل غزارة الامطار والسيول على رؤوس سكانها.

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