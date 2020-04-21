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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون اطلقو سراح الاستاذ خالد الرويشان" بعد التوقيع على 3 شروط من وجهاء قبائل خولان .. تعرف علا نص الشروط !

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ ت مليشيا الحوثي، اليوم ، سراح وزير الثقافة الاسبق خالد الرويشان مقابل ثلاثة شروط مجحفة فرضتها على قبائل خولان . وقالت مصادر مطلعة أن تلك الشروط تركزت على : 1- التزام الرويشان بعدم النشر فيما يخدم "العدوان" 2- التزامه بعدم نشر ما يساهم في زعزعة "الجبهة الداخلية" . 3- أن تكون منشوراته القادمة تقتصر على نشر قصائده وبعض قصائد البردوني أو الدكتور المقالح. وأفادت المصادر أنه تم التوقيع على الثلاثة الشروط، من قبل مشايخ خولان ، ومن بينهم الشيخ محمد بن على الغادر والشيخ ناجي الرويشان والشيخ محمد حسين القاضي. وامس الأحد، قال هشام الرويشان، نجل وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان في تصريحات صحفية، إن أكثر من مئة مسلح حوثي داهموا منزلهم أثناء صلاة الفجر واعتقلوا والده وصادروا وثائق وأوراقا وصورا وهواتف وأجهزة محمولة. وكانت الحكومة الشرعية قد دانت عملية اختطاف الرويشان، وقالت "إن الحوثيين في قطيعة تامة مع كل القيم الاجتماعية والإنسانية". كما أدان مثقفون وكتاب وصحفيون عملية الاختطاف، وطالبوا بتضافر الجهود للإفراج عن الرويشان بسرعة. وعُرف الرويشان بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس/آذار 2015، ولاقت واقعة اعتقاله إدانات كبيرة من منظمات حقوقية، وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

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