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صنعاء - ياسمين الخيامي - طفل صغير من ابناء الجنوب يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويهز وجدان كل ابناء الجنوب والشمال ويجعلهم يبكون من شدة القهر ( فيديو صادم )

ااشعلت دموع طفل صغير من ابناء المحافظات الجنوبية كافة مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر الطفل وهو يبكي ويصيح بعد ان تهدم منزله " اين عيدروس الزبيدي الذي قال انه سيحرر الجنوب "

لا نريدك يازبيدي ان تحرر الجنوب على الاقل انقذهم من هذه الكارثة .

شهدت العاصمة المؤقتة عدن خلال الساعات الماضية، امطار غزيرة وسيول جارفة . وتظهر في مقطع الفيديو المرفق ، سيارات وشاحنات ومنازل، والسيول تجرفها.. والشوارع والاحياء تغرق بمياه الأمطار والسيول. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: القناة الفضائية الفرنسية ( فرانس24 ) تصعق رئيس الجمهورية وكل القيادات العسكرية وتبث على الهواء مباشرة تقرير فضح الجميع..لن تصدق ماذا بثت القناة الفرنسية اشهر رجل اعمال يمني يباغت الجميع ويوقع العميد احمد علي عبد الله صالح ارضا بعد ان وجه له ملطام اعمى في الوجه مباشرة عاجل..الشيخ السديس يباغت الملك سلمان وولي عهده ويهز وجدان مليار مسلم بهذا القرار الشجاع بشأن صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام خلال شهر رمضان ليست السيول ولا انسحاب قوات الشرعية..هذا هو الشيء الوحيد الذي ارعب العرادة وجعله يعقد اجتماع طاريء مع شيوخ قبائل مأرب الشرسة حتى لا تسقط مأرب Advertisements ترامب المتقلب يباغت الجميع بقرار جنوني سيكون كارثة كبرى على السعودية..وعبد الملك الحوثي ومهدي المشاط يطيرون فرحا ( نص قرار ترامب ) سعودي يذهب مع اهله لطلب يد فتاة..والعروسة تباغت الجميع بشرط غريب لا يخطر على البال أجبر اسرة العريس على البكاء..لن تصدق ما هو شرط العروسة الحسناء هل تذكرون "الصحاف" وزير إعلام صدام حسين الذي اطلق على الامريكين العلوج ..شاهد كيف ظهر بشكل مباغت في بغداد وأرعب العراقيين بالقاء القنابل الحارقة علي سالم البيض يخرج عن صمته ويشن هجوم ساحق ضد عيدروس الزبيدي وتحذيرات خطيرة بأنه يريد ان يجعل ابناء الجنوب محرقة للحرب ثم يحولهم عبيد لأبناء الضالع الشيخ عائض القرني يخرج عن صمته ويعتبر منع الصلاة في المساجد جريمة لا تغتفر..والسلطات السعودية تقبض عليه ووزير الدخلية السعودي يامر بقطع لسانه وذكرت مصادر محلية، إن عدد من الأطفال والنساء لقوا حتفهم جراء السيول . مناشدة الجهات المعنية للتدخل لرفع الأضرار وشفط السيول من داخل الأحياء والمنازل والشوارع قبل أن تتضاعف الخسائر البشرية والمادية وتنتشر الأوبئة في صفوف المواطنين. وأكدت المصادر أن عشرات المنازل الشعبية انهارت بفعل غزارة الامطار والسيول على رؤوس سكانها. لمشاهدة الفيدو على الرابط التالي

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