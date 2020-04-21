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صنعاء - ياسمين الخيامي - القناة الفضائية الفرنسية ( فرانس24 ) تصعق رئيس الجمهورية وكل القيادات العسكرية وتبث على الهواء مباشرة تقرير فضح الجميع..لن تصدق ماذا بثت القناة الفرنسية

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