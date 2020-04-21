البحسني يطلع على تحضيرات مؤسسة صلة لتوزيع السلة الغذائية في المديريات المتضررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على التحضيرات التي تجريها مؤسسة صلة للتنمية لتوزيع السلة الغذائية على الأسر المتضررة من الإجراءات الإحترازية التي فرضها السلطة المحلية بالمحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد في مديريات مدينة المكلا وغيل باوزير وحجر.



وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي باشماخ بأن المؤسسة ستقوم بتوزيع 2000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود في المديريات المستهدفة ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل.

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مشيراً الى استعداد المؤسسة لتخصيص مبانيها ومقدراتها لاستقبال العالقين من أبناء حضرموت في حال جرى نقلهم، وتخصيص مبانٍ للممرضين الذين سيقوم بخدمة العالقين والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب المساهمة من قبل مؤسسة صلة للتنمية في تجهيز مبنى المستشفى العسكري الذي يجري العمل فيه حاليا.

وشكر محافظ حضرموت تدخلات مؤسسة صلة وجهودها لمساندة جهود السلطات المحلية في مجابهة جائحة كورونا ومساعدة الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود خلال هذه الأزمة، مؤكداً أن مؤسسة صلة كانت ولازالت سباقة بالمبادرة وتسعى بإستمرار لوضع بصمة ملموسة في كافة المراحل العصيبة التي مرت بها حضرموت، داعياً كافة منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة بفاعلية في كل الجهود الهادفة لاحتواء الوباء والتقليل من حجم المخاطر المترتبة على انتشاره.

حضر اللقاء مدير قطاع الصحة بمؤسسة صلة للتنمية محمد باهيثم ومدير مستشفى صالح بابكر الخيري الدكتور طلال بن منصور.