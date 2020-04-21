البحسني يطلع على تحضيرات ائتلاف الخير لتوزيع السلة الغذائية في المديريات المتضررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، على التحضيرات التي يجريها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتوزيع السلة الغذائية على الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطة المحلية بالمحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد في مديريتي الشحر والديس الشرقية.



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وأوضح المدير التنفيذي للائتلاف فهمي بن منصور بأنه سيتم مطلع الأسبوع القادم توزيع 1200 سلة غذائية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الأسر المحتاجة والعاملين بالأجر اليومي في مديريتي الشحر والديس الشرقية إلى جانب الطواقم الطبية والصحية العاملة في المحاجر والمستشفيات والمراكز الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

من جانبه استعرض مدير المشاريع بالائتلاف المهندس صالح بامخشب مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول المقدم من برنامج الغذاء العالمي الذي دخل في شهره الثاني ويستمر لمدة 6 أشهر ويستفيد منه 2000 مواطن في مديريات أرياف المكلا والديس الشرقية وتريم والقطن عن طريق النقد مقابل العمل ويهدف لتطوير البنية الزراعية في المديريات الأربع المستهدفة.

وشكر محافظ حضرموت تدخلات مركز الملك سلمان، مشيداً بالجهود التي تبذل من قبل ائتلاف الخير وغيرها من المبادرات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية التي تساند جهود السلطات المحلية خلال هذه الأزمة التي اجتاحت العالم وتسببت في تعطيل مصالح المواطنين وأعمالهم اليومية، موجهاً مديري المديريات والأجهزة الأمنية والعسكرية في مديريتي الشحر والديس الشرقية التنسيق مع الإئتلاف في عملية التوزيع وإيصال السلل الغذائية لكافة المستهدفين.