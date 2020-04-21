شكرا لقرائتكم خبر عن "جمال ريان" مذيع قناة الجزيرة يعلن انسحابه تماما بعد سخرية المغرديين السعوديين !! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختار مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان، الهرب من مواجهة المغردين السعوديين، إذ أعلن اعتزاله التغريد على منصة “تويتر”.

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وقال جمال ريان: “أعزائي المتابعين المحترمين،سوف أتوقف عن الكتابة مؤقتا بهدف تنظيف الحساب من الذباب الإلكتروني، إلى لقاء قريب بإذن الله”. والمذيع المعروف بلقب بجمال “رأيان” الذي أطلقه عليه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وجد كالعادة القطري ناصر بن راشد النعيمي مدافعًا عنه واصفًا المنتقدين له بـ”أعداء الحرية”.

كل سياسات قطر الإعلامية فاشلة وردّ أحد النشطاء عليه، قائلًا: ” إنسحاب جمال ريان ليس إجراء هو يقرره بل القيادة الإعلامية توجهه بذلك حتى لا ينحرق كرته الإعلامي بشكل كامل وهو إنسحاب تكتيكي يقومون به حتى يتم نسيان موضوع المطالبة بإسقاط كلمة التوحيد من العلم السعودي ليعود مجدداً للهجوم مره أخرى، كل سياسات قطر الإعلامية فاشلة ويصرون على المحاولات ” .

من جانبه، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: ” أستاذ ريان أقدم مذيعي الجزيرة و(أبرزهم): تؤكد بتغريدتك أنكم لا تعملون في قناة فضائية بل في قناة صرف صحي، أستاذ ريان :أطلقت عليك سابقًا ( رأيان) لقدرتك على تبني رأيين مختلفين في نفس الوقت..وانشغالك الأخير بمتابعة إسهال المشاهير يستدعي إضافة حرف واحد قبل (ريان) ..لكنني لن أفعل”.