شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ايقاعها للعشرات من الشباب شاهد انهيار فتاة «الفسق والفجور» بعد القاء الشرطة القبض عليها..لن تصدق كيف انهارت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القت الشرطة المصرية اليوم ، القبض على الطالبة حنين حسام . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت الصحفية المصرية أماني عزام في منشور رصده " أحداث نت " قبل قليل، على صفحتها بموقع فيسبوك ، ان سبب القبض عليها هو بثها فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور . مشيراً إلى أنه سيتم احالتها الى النيابة المختصة . وأضافت ا أن " فتاة الفسق والفجور " أوقعت بعشرات الشباب في عمليات نصب .

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