شكرا لقرائتكم خبر عن اصدار بيان من المحكمه العليا في السعودية ودعوة عاجلة لعموم المسلمين في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت المحكمة العليا في السعودية اليوم الثلاثاء إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس القادم والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وجاء في بيان المحكمة العليا الثلاثاء، بحسب ما أفاد وكالة الأنباء السعودية، واس، "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوّه عنه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصدار بيان من المحكمه العليا في السعودية ودعوة عاجلة لعموم المسلمين في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.