شاهد من الذي اختاره «الميسري» لتعيينه بهذا القرار المفاجئ (الاسم + الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، قرارا جديدا قضى بتعيين العقيد فهمي عمر بلكديش مديرا عاما لمصلحة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت خلفا للعقيد حسين الكسادي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكان العقيد بلكديش يشغل منصب نائبا لمدير الهجرة والجوازات بساحل حضرموت لسنوات طويلة وتم تنصيبه مدير عاما لجهوده المتفانية التي يقوم بها في الهجرة والجوازات بالمكلا.

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