شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لاتسقط مارب "العرادة" يسارع بعقد اجتماع طارئ مع شيوخ قبائل مأرب الشرسه..ويصرح ان لا السيول ولا انسحاب قوات الشرعيه يقلقه..وهذا الشي الوحيد الذي يقلقه ويثير رعبه تماما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر اعلامية مطلعة ان محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة عقد اجتماع طاريء مع شيوخ قبائل مأرب . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واوضحت المصادر ان الشيخ الرادة استدعى شيوخ القبائل مباشرة عقب سقوط احد اهم المعسكرات في مأرب بايدي الحوثيين . وكانت مصادر عسكرية قد كشفت عن سقوط معسكر طارق بن زياد في مأرب بأيدي جماعة الحوثي بعد هجوم شنته الجماعة هو الأعنف منذ أيام. ونشر المحلل العسكري “علي النسي” على صفحته بموقع تويتر خريطة أوضح فيها سيطرة جماعة الحوثي على منطقة الجفرة، إضافة إلى بسط نفوذها الكامل على معسكر طارق بن زياد. سقوط معسكر استراتيجي بيد جماعة الحوثي كما أوضحت الخريطة سيطرت الجماعة على مستشفى 7 يوليو وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تضييق الخناق على معسكر ماس آخر خط دفاعي شمال غرب مدينة ‎مأرب. ووصف مراقبون السيطرة على معسكر طارق بأنه يمثل تحول خطير لصالح الحوثيين لاسيما وقد بدأت الخطوط الدفاعية الأخيرة تتهاوى.

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كانت هذه تفاصيل خبر حتى لاتسقط مارب "العرادة" يسارع بعقد اجتماع طارئ مع شيوخ قبائل مأرب الشرسه..ويصرح ان لا السيول ولا انسحاب قوات الشرعيه يقلقه..وهذا الشي الوحيد الذي يقلقه ويثير رعبه تماما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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