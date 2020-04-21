هادي: استكمال إنجاز مشروع كهرباء عدن الجديدة ستوفر على خزينة الدولة اعباء مالية كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الحكومة بدفع مستحقات الكهرباء لمختلف شركات الطاقة العاملة بعدن لتأمين استمرار تقديم خدماتها لمصلحة المواطن في ظل الظروف الراهنة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واكد الرئيس خلال اتصاله بمحافظ محافظة عدن احمد سالم ربيع علي، ان استكمال انجاز مشروع كهرباء عدن الجديدة بقدرة (264) ميجاوات قابلة للتوسعة إلى (500) ميجاوات، والتي بافتتاحها ستوفر على خزينة الدولة أعباء مالية كثيرة وموارد يتم دفعها لشراء الطاقة لمواجهة احتياجات عدن والمناطق الساحلية الحارة.

وشدد على ضرورة متابعة الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطن بالعاصمة المؤقتة عدن والمتصلة بحياته اليومية في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والطرقات والخدمات التموينية ومتابعة ومراقبة الأسعار للمواد الغذائية وغيرها بالتعاون مع وزارة الصناعة والغرفة التجارية مع حلول شهر رمضان المبارك.

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وعبر الرئيس عن تمنياته لجميع أبناء عدن والوطن بشكل عام ، الامن والاستقرار، وان يسود السلام والصحة والرحمة والمغفرة ربوع الوطن ارضاً وإنسانا.

وحث على أهمية اضطلاع كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية والأمنية بمهامها ومسؤولياتها لتحقيق المهام والواجبات المناطة بها لمصلحة الوطن والمواطن.. مشدداً على أهمية تنفيذ توجيهاته السابقة للحكومة وقيادة محافظة عدن في القيام بواجباتهم وتنفيذ التزاماتهم فيما يتصل باتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتجاوز تداعيات اثار الامطار والسيول واضرارها التي لحقت بسكان ومدينة عدن .

من جانبه عبر محافظ عدن ، عن امتنانه وتقديره للمتابعة الحثيثة لفخامة الرئيس لمجمل الأوضاع التي تشهدها البلد ومنها العاصمة المؤقتة عدن.. مثمناً توجيهاته الكريمة للحكومة بإيجاد المعالجات لتجاوز انقطاعات الكهرباء التي تشهدها عدن خاصة مع قدوم فصل الصيف وشهر رمضان الكريم.. لافتا الى الجهود التي تبذل في هذا الإطار بتعاون وتكاتف الجميع إضافة إلى الاهتمام بمختلف القطاعات الخدمية والتموينية وغيرها.

وأكد محافظ عدن ، على بذل المزيد من الجهود بالتنسيق والتعاون مع الحكومة وكذلك الأجهزة المختصة والوزارات المعنية.